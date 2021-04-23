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Киноафиша Сериалы Под прикрытием Сезоны Сезон 1

Eondeokeobeo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Под прикрытием»

В 1-м сезоне сериала «Под прикрытием» студентка юридического факультета Чхве Ен-сун участвует в митинге в поддержку гражданских прав. На этом протесте она знакомится с Хан Джин-хеном – своим будущим супругом. Молодые люди влюбляются с первого взгляда и вскоре становятся неразлучными. 20 лет спустя Ен-сун работает адвокатом и счастлива в браке с любимым мужчиной. Но все меняет очередное дело, достающееся ей в суде. Кто-то навязчиво пытается упрятать за решетку мужчину, явно неповинного в убийстве. Кроме того, Хан Джин-хен имеет к этому какое-то отношение. Женщина понимает, что ее муж – на самом деле тайный агент правительства.

Список серий 1-го сезона сериала «Под прикрытием» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 мая 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 мая 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 мая 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 мая 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 мая 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 мая 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 мая 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
4 июня 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
5 июня 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
11 июня 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
12 июня 2021
График выхода всех сериалов
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