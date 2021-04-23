В 1-м сезоне сериала «Под прикрытием» студентка юридического факультета Чхве Ен-сун участвует в митинге в поддержку гражданских прав. На этом протесте она знакомится с Хан Джин-хеном – своим будущим супругом. Молодые люди влюбляются с первого взгляда и вскоре становятся неразлучными. 20 лет спустя Ен-сун работает адвокатом и счастлива в браке с любимым мужчиной. Но все меняет очередное дело, достающееся ей в суде. Кто-то навязчиво пытается упрятать за решетку мужчину, явно неповинного в убийстве. Кроме того, Хан Джин-хен имеет к этому какое-то отношение. Женщина понимает, что ее муж – на самом деле тайный агент правительства.