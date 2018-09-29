В 1-м сезоне сериала «Игрок» законопослушный юноша из хорошей семьи однажды превратился в виртуозного афериста. Ради мести за гибель родителей Кан Ха Ри решает собрать элитную преступную банду. В их числе: умная девушка-водитель, хакер и боец без правил. Они решают собрать как можно больше денег, присвоенных нечестным путем состоятельными ворси. Для этого Кан Ха Ри заводит дружбу с прокурором, снабжающего его необходимыми именами. Криминальная группировка успешно совершает свое первое ограбление и в попытке найти следующую цель натыкается на нечто гораздо более интересное, чем то, на что они рассчитывали.