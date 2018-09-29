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Постер к 1-му сезону сериала Игрок
Киноафиша Сериалы Игрок Сезоны Сезон 1

Peulleieo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 14
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Игрок»

В 1-м сезоне сериала «Игрок» законопослушный юноша из хорошей семьи однажды превратился в виртуозного афериста. Ради мести за гибель родителей Кан Ха Ри решает собрать элитную преступную банду. В их числе: умная девушка-водитель, хакер и боец без правил. Они решают собрать как можно больше денег, присвоенных нечестным путем состоятельными ворси. Для этого Кан Ха Ри заводит дружбу с прокурором, снабжающего его необходимыми именами. Криминальная группировка успешно совершает свое первое ограбление и в попытке найти следующую цель натыкается на нечто гораздо более интересное, чем то, на что они рассчитывали.

Список серий 1-го сезона сериала «Игрок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 сентября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 октября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 октября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 октября 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 октября 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
3 ноября 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
4 ноября 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
10 ноября 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
11 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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