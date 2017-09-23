В 1-м сезоне шоу «Проводницы» зрители узнают самые увлекательные и шокирующие факты из жизни стюардесс, бортпроводников и проводниц дальнего следования. Мы видим этих людей всегда улыбающимися, вежливыми и отстраненными, но за каждым из них стоит грандиозная история. Кому-то на работе выпал шанс спасти несколько невинных жизней, а кто-то чудом спасся сам. Кто-то упал с 10-километровой высоты и остался жив, а кто-то принял роды в поезде «Москва – Иркутск». На чьих-то руках ожил умерший ребенок, а кто-то нашел на работе свою вторую половинку. Только самые впечатляющие реальные истории проводниц.