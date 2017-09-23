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Постер к 1-му сезону телешоу Проводницы
Киноафиша Сериалы Проводницы Сезоны Сезон 1

Проводницы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Проводницы »

В 1-м сезоне шоу «Проводницы» зрители узнают самые увлекательные и шокирующие факты из жизни стюардесс, бортпроводников и проводниц дальнего следования. Мы видим этих людей всегда улыбающимися, вежливыми и отстраненными, но за каждым из них стоит грандиозная история. Кому-то на работе выпал шанс спасти несколько невинных жизней, а кто-то чудом спасся сам. Кто-то упал с 10-километровой высоты и остался жив, а кто-то принял роды в поезде «Москва – Иркутск». На чьих-то руках ожил умерший ребенок, а кто-то нашел на работе свою вторую половинку. Только самые впечатляющие реальные истории проводниц.

Список серий 1-го сезона телешоу «Проводницы » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2017
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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