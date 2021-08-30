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Постер телешоу Саша жарит наше
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Киноафиша Сериалы Саша жарит наше

Саша жарит наше (2021 - …)

Саша жарит наше 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 4 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 32 минуты

О чем телешоу

Известный на всю страну шеф-повар и большой любитель вкусной пищи Александр Белькович продемонстрирует свое профессиональное мастерство. В телепроекте канала «СТС» «Саша жарит наше» он возьмется за готовку. Каждый выпуск будет посвящен отдельному блюду, главным ингредиентом которого станет мясо. Шеф расскажет о различных методах приготовления мяса, поделится своими рецептами, советами и гастрономическими секретами. Он продемонстрирует техники готовки на открытом огне и даже на домашней кухне, а также даст подсказки, которые помогут достичь идеального вкуса и текстуры блюд.

В ролях
В ролях
Александр Белькович
Александр Белькович
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Сезоны
Саша жарит наше - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
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