Известный на всю страну шеф-повар и большой любитель вкусной пищи Александр Белькович продемонстрирует свое профессиональное мастерство. В телепроекте канала «СТС» «Саша жарит наше» он возьмется за готовку. Каждый выпуск будет посвящен отдельному блюду, главным ингредиентом которого станет мясо. Шеф расскажет о различных методах приготовления мяса, поделится своими рецептами, советами и гастрономическими секретами. Он продемонстрирует техники готовки на открытом огне и даже на домашней кухне, а также даст подсказки, которые помогут достичь идеального вкуса и текстуры блюд.