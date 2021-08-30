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Постер к 1-му сезону телешоу Саша жарит наше
Киноафиша Сериалы Саша жарит наше Сезоны Сезон 1

Саша жарит наше 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 32 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Саша жарит наше»

В 1-м сезоне шоу «Саша жарит наше» известный повар Белькович покажет, как правильно и вкусно приготовить мясо. Каждый короткий эпизод посвящен какому-либо блюду, на который шеф предложит особый взгляд. Он покажет, как сделать из обычных пельменей блюдо в итальянском стиле, как пожарить стейк на гриле и приготовить салат «Цезарь» на скорую руку, заменив классические ингредиенты на современные. Вся пища, которой будет заниматься Белькович, состоит из простых и понятных продуктов, а приготовить ее можно без особых временных затрат либо на домашней кухне, либо на открытом огне.

Список серий телешоу Саша жарит наше График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
30 августа 2021
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2021
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
11 сентября 2021
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
18 сентября 2021
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
25 сентября 2021
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
2 октября 2021
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
9 октября 2021
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
16 октября 2021
График выхода всех сериалов
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