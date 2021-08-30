В 1-м сезоне шоу «Саша жарит наше» известный повар Белькович покажет, как правильно и вкусно приготовить мясо. Каждый короткий эпизод посвящен какому-либо блюду, на который шеф предложит особый взгляд. Он покажет, как сделать из обычных пельменей блюдо в итальянском стиле, как пожарить стейк на гриле и приготовить салат «Цезарь» на скорую руку, заменив классические ингредиенты на современные. Вся пища, которой будет заниматься Белькович, состоит из простых и понятных продуктов, а приготовить ее можно без особых временных затрат либо на домашней кухне, либо на открытом огне.