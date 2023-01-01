В 1-м сезоне шоу «Как попасть в «Содержанки» многие российские зрители полюбили историю о том, как привлекательные девушки стремятся попасть в мир роскоши, изысканных шелков и украшений с драгоценными камнями. Некоторые предприимчивые поклонницы проекта хотели бы и сами оказаться по другую сторону экрана. При помощи этого реалити-шоу они смогут погрузиться в атмосферу съемок популярного сериала от Константина Богомолова и Дарьи Жук. На мероприятие Сrave Theatre Moscow пришли все, кто принимал участие в создании проекта. Актриса Дарья Мороз станцевала под известную песню «Знаешь», которая прозвучала в исполнении Сабины Ахмедовой.