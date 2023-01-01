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Постер к 1-му сезону телешоу Как попасть в «Содержанки»
Киноафиша Сериалы Как попасть в «Содержанки» Сезоны Сезон 1

Как попасть в «Содержанки» 18+
Название Сезон 1
Количество серий 2
Продолжительность сезона 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Как попасть в «Содержанки»»

В 1-м сезоне шоу «Как попасть в «Содержанки» многие российские зрители полюбили историю о том, как привлекательные девушки стремятся попасть в мир роскоши, изысканных шелков и украшений с драгоценными камнями. Некоторые предприимчивые поклонницы проекта хотели бы и сами оказаться по другую сторону экрана. При помощи этого реалити-шоу они смогут погрузиться в атмосферу съемок популярного сериала от Константина Богомолова и Дарьи Жук. На мероприятие Сrave Theatre Moscow пришли все, кто принимал участие в создании проекта. Актриса Дарья Мороз станцевала под известную песню «Знаешь», которая прозвучала в исполнении Сабины Ахмедовой.

Список серий 1-го сезона телешоу «Как попасть в «Содержанки»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
График выхода всех сериалов
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