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Постер к 1-му сезону сериала Тайный роман
Киноафиша Сериалы Тайный роман Сезоны Сезон 1

Secret Love Affair 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайный роман»

В 1-м сезоне сериала «Тайный роман» представлена запретная история любви, которая случилась между двумя главными героями вопреки любым предрассудкам. Замужняя дама по имени О Хе-вон работает в престижной галерее «Сохан» и выглядит в глазах общественности как пример для подражания. В ее жизни все меняется после того, как она влюбляется в молодого пианиста. Их страсть осуждается обществом из-за большой разницы в возрасте, однако влюбленные не в силах противостоять своим инстинктам. Они готовы доказать, что настоящее чувство может с легкостью преодолеть любые преграды и условности.

Список серий 1-го сезона сериала «Тайный роман» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 марта 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 апреля 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 апреля 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 апреля 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 апреля 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 апреля 2014
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 апреля 2014
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 апреля 2014
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
5 мая 2014
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
6 мая 2014
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
12 мая 2014
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
13 мая 2014
График выхода всех сериалов
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