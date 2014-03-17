В 1-м сезоне сериала «Тайный роман» представлена запретная история любви, которая случилась между двумя главными героями вопреки любым предрассудкам. Замужняя дама по имени О Хе-вон работает в престижной галерее «Сохан» и выглядит в глазах общественности как пример для подражания. В ее жизни все меняется после того, как она влюбляется в молодого пианиста. Их страсть осуждается обществом из-за большой разницы в возрасте, однако влюбленные не в силах противостоять своим инстинктам. Они готовы доказать, что настоящее чувство может с легкостью преодолеть любые преграды и условности.