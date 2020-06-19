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Постер к 1-му сезону сериала Продавец на полставки
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Киноафиша Сериалы Продавец на полставки Сезоны Сезон 1

Backstreet Rookie 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Продавец на полставки»

В 1-м сезоне сериала «Продавец на полставки» Чхве Дэ Хен управляет семейным круглосуточным магазинчиком вместе со своим пожилым отцом. Но после травмы старик больше не может ему помогать, поэтому герой начинает подыскивать продавца в ночную смену. По объявлению является Чен Сэт Бель – юная красавица с невероятным обаянием и желанием работать. Дэ Хен не может нарадоваться на новую сотрудницу, и даже посетителей в магазине становится вдвое больше. Но внезапно он понимает, что не так с этой девушкой: три года назад она, будучи еще школьницей, пыталась купить у него сигареты, а потом вдруг поцеловала. Чувства в девичьем сердце сохранились до сих пор.

Список серий 1-го сезона сериала «Продавец на полставки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 июня 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 июня 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 июня 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 июня 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 июля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 июля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 июля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 июля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
17 июля 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 июля 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
24 июля 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 июля 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
31 июля 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
1 августа 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
7 августа 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
8 августа 2020
График выхода всех сериалов
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