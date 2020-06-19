В 1-м сезоне сериала «Продавец на полставки» Чхве Дэ Хен управляет семейным круглосуточным магазинчиком вместе со своим пожилым отцом. Но после травмы старик больше не может ему помогать, поэтому герой начинает подыскивать продавца в ночную смену. По объявлению является Чен Сэт Бель – юная красавица с невероятным обаянием и желанием работать. Дэ Хен не может нарадоваться на новую сотрудницу, и даже посетителей в магазине становится вдвое больше. Но внезапно он понимает, что не так с этой девушкой: три года назад она, будучи еще школьницей, пыталась купить у него сигареты, а потом вдруг поцеловала. Чувства в девичьем сердце сохранились до сих пор.