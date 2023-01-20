Во 2-м сезоне шоу «Теория игры с Бомани Джонсом» Бомани, будучи весьма популярной персоной в мире спортивных средств массовой информации, продолжает удивлять зрителей инсайдами и откровениями. Монолог с шутками в стиле Лено на спортивные темы сопровождается интервью с гостями, которые приходят в студию. Трейси Морган, Стивен А. Смит и многие другие побеседовали с Бомани обо всем, что волнует болельщиков, футбольных фанатов и просто любителей спорта. Герои также погружаются в культурную или общественную повестки, которые тесно пересекаются со спортом — например, разбирается противоречивый инцидент, связанный с The Masters).