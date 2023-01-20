Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Game Theory with Bomani Jones (2022), season 2

Game Theory with Bomani Jones season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Game Theory with Bomani Jones Seasons Season 2

Game Theory with Bomani Jones 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 20 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Game Theory with Bomani Jones" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Теория игры с Бомани Джонсом» Бомани, будучи весьма популярной персоной в мире спортивных средств массовой информации, продолжает удивлять зрителей инсайдами и откровениями. Монолог с шутками в стиле Лено на спортивные темы сопровождается интервью с гостями, которые приходят в студию. Трейси Морган, Стивен А. Смит и многие другие побеседовали с Бомани обо всем, что волнует болельщиков, футбольных фанатов и просто любителей спорта. Герои также погружаются в культурную или общественную повестки, которые тесно пересекаются со спортом — например, разбирается противоречивый инцидент, связанный с The Masters).

TV Show rating

5.7
Rate 11 votes
Game Theory with Bomani Jones List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Nick Wright
Season 2 Episode 1
20 January 2023
Kyle Brandt
Season 2 Episode 2
27 January 2023
Jake Paul, Stephen A. Smith
Season 2 Episode 3
3 February 2023
Gilbert Arenas
Season 2 Episode 4
10 February 2023
Roy Wood, Jr.
Season 2 Episode 5
17 February 2023
J.R. Smith
Season 2 Episode 6
3 March 2023
Domonique Foxworth
Season 2 Episode 7
10 March 2023
Taylor Rooks
Season 2 Episode 8
17 March 2023
Nick Wright #2
Season 2 Episode 9
24 March 2023
Cam'ron
Season 2 Episode 10
31 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more