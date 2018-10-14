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Постер к 1-му сезону телешоу Туристы
Киноафиша Сериалы Туристы Сезоны Сезон 1

Туристы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Туристы»

В 1-м сезоне шоу «Туристы» удивительно, как расходятся представления об идеальном отдыхе у разных людей. То, что кому-то покажется настоящей мечтой, другие воспримут как кошмарный сон, сбывшийся в реальности. Участниками телешоу стали абсолютно разные люди. У героев проекта отличаются интересы, финансовые возможности и социальный статус. Их объединяет лишь одно – любовь к путешествиям. Европейские и латиноамериканские страны, а также живописные уголки Азии — в объективы камер попадут знаменитые курорты почти со всего мира. Там отдыхают Мадонна, Ким Кардашьян и другие знаменитости. А теперь туда отправляются герои шоу.

Список серий 1-го сезона телешоу «Туристы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2018
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2018
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2018
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2018
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
11 ноября 2018
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2018
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
25 ноября 2018
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
2 декабря 2018
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
9 декабря 2018
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
16 декабря 2018
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
23 декабря 2018
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
30 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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