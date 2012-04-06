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Постер к 1-му сезону телешоу Без башни
Киноафиша Сериалы Без башни Сезоны Сезон 1

Bez bashni 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Без башни»

В 1-м сезоне сериала «Без башни» девять отчаянных участников выходят на улицы столицы, чтобы провернуть самые безумные и смелые розыгрыши. Они инсценируют различные ситуации под прицелом скрытой камеры, чтобы вывести проходящих мимо случайных людей на яркие эмоции: от полного восторга – до искреннего испуга. Все происходящее транслируется в студию, где заседает звездное жюри из трех приглашенных судей. А спорные моменты помогает решать ведущий Доминик Джокер – известный российский музыкант и шоумен. По итогам каждого выпуска судьи решают, какой из розыгрышей получился самым веселым, и выдают его автору приз – «Оскар без мозгов».

Список серий 1-го сезона телешоу «Без башни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 июня 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 июня 2012
График выхода всех сериалов
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