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Постер к 1-му сезону телешоу Суперлига
Киноафиша Сериалы Суперлига Сезоны Сезон 1

Superliga 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Суперлига»

В 1-м сезоне шоу «Суперлига» на одной сцене схлестываются в нелегком поединке три известные команды КВН. Каждая из них получает звездного помощника – отечественную знаменитость, которая на время съемок присоединяется к коллективу и вместе с участниками проходит все испытания. Победителей ждет нешуточный главный приз – миллион рублей, поэтому в ход идут даже запрещенные приемы, а юмор не имеет ограничений! По итогам девяти выпусков будет разыгран чемпионский пояс: побороться за него смогут три самые мощные и продвинутые команды сезона, которым удастся выйти в финал, несмотря на старания соперников. 

 

Список серий 1-го сезона телешоу «Суперлига» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
31 октября 2021
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
7 ноября 2021
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2021
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2021
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
29 ноября 2021
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
6 декабря 2021
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2021
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
20 декабря 2021
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
27 декабря 2021
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
3 января 2022
График выхода всех сериалов
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