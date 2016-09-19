Во 2-м сезоне сериала «Асы Аляски» продолжаются опасные приключения пилотов-героев в снегах Аляски. Таналийская авиация борется с преградами зимней погоды, чтобы переправить ледолазов на ледник Кник. Пилоты Джоэл Натвик и Джосайя Фриман помогают в поисках и спасении опытного туриста глубоко в зимней пустыне. Марк Баркер искушает судьбу и летит на нейтральную полосу, чтобы найти и спасти упавший самолет в заснеженном лесу, попутно борясь с переохлаждением. Тем временем Джосайя Фриман берет профессионального сноубордиста Марка Барахаса на вершину Чугачских гор для увлекательного катания на горных лыжах.