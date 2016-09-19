Menu
Alaska's Ultimate Bush Pilots (2015), season 2

Alaska's Ultimate Bush Pilots season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Alaska's Ultimate Bush Pilots Seasons Season 2

Alaska's Ultimate Bush Pilots 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 40 minutes
"Alaska's Ultimate Bush Pilots" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Асы Аляски» продолжаются опасные приключения пилотов-героев в снегах Аляски. Таналийская авиация борется с преградами зимней погоды, чтобы переправить ледолазов на ледник Кник. Пилоты Джоэл Натвик и Джосайя Фриман помогают в поисках и спасении опытного туриста глубоко в зимней пустыне. Марк Баркер искушает судьбу и летит на нейтральную полосу, чтобы найти и спасти упавший самолет в заснеженном лесу, попутно борясь с переохлаждением. Тем временем Джосайя Фриман берет профессионального сноубордиста Марка Барахаса на вершину Чугачских гор для увлекательного катания на горных лыжах. 

 

TV Show rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb
"Alaska's Ultimate Bush Pilots" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Into the Deep
Season 2 Episode 1
19 September 2016
On Thin Ice
Season 2 Episode 2
26 September 2016
Heaven at 5,000 Feet
Season 2 Episode 3
3 October 2016
Hanging by a Thread
Season 2 Episode 4
3 October 2016
Salvage Gone Awry
Season 2 Episode 5
10 October 2016
Flying High
Season 2 Episode 6
10 October 2016
Without a Trace
Season 2 Episode 7
17 October 2016
Ice Climbers
Season 2 Episode 8
17 October 2016
TV series release schedule
