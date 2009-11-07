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Постер к 1-му сезону телешоу Большой город
Киноафиша Сериалы Большой город Сезоны Сезон 1

Большой город 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Большой город»

В 1-м сезоне шоу «Большой город» раз в неделю в любимом кафе собирается странная и разношерстная компания социальных экспериментаторов. Среди них оказываются телеведущие Ирена Понарошку и Татьяна Арно, звезда КВН Стас Ярушин, журналисты Кирилл Иванов и Елена Ванина, кинокритик Роман Волобуев, репортер Андрей Лошак и многие другие российские знаменитости. Они делятся друг с другом и со зрителями своими необычными «проделками» за неделю. Герои проникают в закрытые клубы, приклеивают себя к потолку, выступают на Грушинском фестивале и даже раздают доллары посреди Арбата, чтобы сломать привычные рамки и провести социальный эксперимент.

Список серий 1-го сезона телешоу «Большой город» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2009
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
14 ноября 2009
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2009
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2009
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
5 декабря 2009
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
12 декабря 2009
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
19 декабря 2009
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
26 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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