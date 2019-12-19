В 1-м сезоне шоу «Формула красоты» известная своим неповторимым строгим стилем ведущая Елена Летучая отправится в большое путешествие. Ее ждут разные города и страны, где она столкнется не столько с местной культурой, сколько с современными практиками красоты. Пользуясь подсказками своего проводника по миру бьюти-новинок, Елена лично опробует на себе популярные процедуры. Например, в мировой столице красоты Бразилии ей предстоит заниматься гимнастикой, которая подкачает ягодицы, и посетить салон, где предложат увеличить губы без операции, при помощи инновационных технологий.