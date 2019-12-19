Menu
Formula krasoty (2019), season 1

Формула красоты 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 0 minute
"Formula krasoty" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Формула красоты» известная своим неповторимым строгим стилем ведущая Елена Летучая отправится в большое путешествие. Ее ждут разные города и страны, где она столкнется не столько с местной культурой, сколько с современными практиками красоты. Пользуясь подсказками своего проводника по миру бьюти-новинок, Елена лично опробует на себе популярные процедуры. Например, в мировой столице красоты Бразилии ей предстоит заниматься гимнастикой, которая подкачает ягодицы, и посетить салон, где предложат увеличить губы без операции, при помощи инновационных технологий.

"Formula krasoty" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 December 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 December 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 December 2019
TV series release schedule
