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Постер к 1-му сезону сериала Мисс Хаммурапи
Киноафиша Сериалы Мисс Хаммурапи Сезоны Сезон 1

Miss Hammurabi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мисс Хаммурапи»

В 1-м сезоне сериала «Мисс Хаммурапи» в одном здании суда по разные стороны конфликта встречаются старые друзья, коллеги и бывшие однокурсники – судья Пак Чан-О и прокурор Им Ба-Реун. Женщина известна своей уникальной принципиальностью и неподкупностью. Она никогда не обращается в работе к личным симпатиям, необдуманным эмоциям и засевшим в голове предубеждениям. Но этот принцип не срабатывает, когда речь заходит о Ба-Реуне. Этот мужчина с университетских лет будит в ней море необузданных чувств, которые пугают даже ее саму. Однако теперь этой сомнительной парочке предстоит работать вместе.

Список серий 1-го сезона сериала «Мисс Хаммурапи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 мая 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 мая 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 мая 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 мая 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 июня 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 июня 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 июня 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 июня 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 июня 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 июня 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 июня 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 июля 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 июля 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 июля 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 июля 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 июля 2018
График выхода всех сериалов
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