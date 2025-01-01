Меню
Очень синяя борода 2023, 1 сезон

Очень синяя борода

Очень синяя борода
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Очень синяя борода»

В 1-м сезоне сериала «Очень синяя борода» после того, как неизвестный шантажист обвинил бизнесмена Виктора Ветрова в убийстве супруги, в его жизни все пошло наперекосяк. Герой лишился работы, от него отвернулись друзья. Жизнь главного героя превращается в ад: бизнес рушится, друзья предают, а полицейские ищут всевозможные улики против него. Ветрову вызывает помочь женщина, с которой он когда-то встречался. Теперь Инга Альмэ работает в органах. Правда, в какой-то момент и она подвергает сомнению невиновность Ветрова, когда выясняет, что его первая супруга Татьяна много лет назад также таинственным образом пропала...

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 13 голосов
Список серий сериала Очень синяя борода
Сезон 1
График выхода всех сериалов
