Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Подружки невесты 2023, 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Подружки невесты Сезоны Сезон 1

Подружки невесты
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Подружки невесты»

В 1-м сезоне сериала «Подружки невесты» Дарья находится в ожидании самого важного дня в ее жизни. Она скоро выходит замуж. Девушка взволнована и не может дождаться момента, когда наденет подвенечный наряд и пойдет под алтарь. Но все ее планы рушатся, когда она получает письмо от доброжелательного анонима, в котором тот пишет, что ее жених Максим изменяет Даше с одной из ее бликих подруг. Героиня в недоумении, поскольку у нее две лучшие подруги, Вера и Жанна. Она не могла даже предположить, что одна из них способна совершить такое чудовищное предательство. Спустя некоторое время в жизни самой Даши появляется еще один мужчина...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий сериала Подружки невесты График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
На карте мира Хоукинса нет, но есть места, которые до сих пор застряли в 1983-м: где снимали сериал «Очень странные дела»
«Шилов, ты мне всю жизнь поломал!»: Устюгов так хорошо сыграл в «Ментовских войнах», что чуть не пострадал
Неожиданно этот сериал НТВ получил рейтинг 8,9 на IMDb: и вот чем он отличается от хитов вроде «Невского» и «Первого отдела»
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
Лагашкин и Робак хороши лишь в комедиях? Как бы не так: после финала этого детектива зрители рыдали в три ручья
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Почти догнал «Игру в кальмара» и пропал на 3 года: когда будет 2-й сезон «Мы все мертвы» – 1-й собрал 361 млн часов просмотра
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
«Пола Уокера заменили футболистом, абсурд»: в «Форсаже 11» снимется Криштиану Роналду, и для Брайана О’Коннера, похоже, в фильме места нет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше