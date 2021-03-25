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Постер к 1-му сезону сериала 8 свидетелей
Киноафиша Сериалы 8 свидетелей Сезоны Сезон 1

8 Zeugen 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «8 свидетелей»

В 1-м сезоне сериала «8 свидетелей» в берлинском Музее естествознания происходит страшное преступление. Средь бела дня на глазах у свидетелей кто-то похищает дочь известного политика. Десятилетняя Эмма осматривала экспозицию вместе со своей няней, когда злоумышленник, оставшись незамеченным, вывел ее из музея. Отец в отчаянии. Он ожидает звонка или сообщения с требованием о выкупе, но с ним никто не связывается. На месте преступления нет улик, а свидетели абсолютно растеряны. Тогда к расследованию подключается судебный психолог Жасмин Браун. С помощью своего авторского метода она должна найти ключ в воспоминаниях восьми очевидцев.

Список серий 1-го сезона сериала «8 свидетелей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Карла Перера Carla Perera
Сезон 1 Серия 1
25 марта 2021
Йоханна Вайер Johanna Weiher
Сезон 1 Серия 2
25 марта 2021
Амин Хальба Amin Halba
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2021
Тереза Стар Theresa Stern
Сезон 1 Серия 4
25 марта 2021
Профессор Макс Фельснер Prof. Max Felsner
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2021
Рут Меллер Ruth Meller
Сезон 1 Серия 6
25 марта 2021
Доктор Мальте Конрад Dr. Malte Konrad
Сезон 1 Серия 7
25 марта 2021
Доминик Браун Dominik Braun
Сезон 1 Серия 8
25 марта 2021
График выхода всех сериалов
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