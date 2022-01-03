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Постер к 1-му сезону сериала Призрачный доктор
Киноафиша Сериалы Призрачный доктор Сезоны Сезон 1

Ghost Doctor 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Призрачный доктор»

В 1-м сезоне сериала «Призрачный доктор» в центре событий оказывается 38-летний хирург Чха Ен Мин, врач с золотыми руками. Его по праву считают лучшим кардиологом на территории Южной Кореи. В связи с этим на его личные недостатки начальство не обращает внимания. С коллегами Ен Мин ведет себя грубо и пренебрежительно, особенно достается молодому ординатору-неумехе Го Сын Таку. Однажды Ен Мин попадает в ДТП и погибает. Но его путь в мире людей продолжается. Он вселяется в тело своего молодого неопытного коллеги, чтобы продолжать спасать жизни. Теперь двум таким разным врачам приходится работать в тандеме.

Список серий 1-го сезона сериала «Призрачный доктор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 января 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 января 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 января 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 января 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 февраля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
7 февраля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
8 февраля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
14 февраля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
15 февраля 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
21 февраля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
22 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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