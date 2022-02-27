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Постер к 1-му сезону сериала Мисс 89
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Киноафиша Сериалы Мисс 89 Сезоны Сезон 1

Señorita 89 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Мисс 89»

В 1-м сезоне сериала «Мисс 89» участницы престижного мексиканского конкурса красоты, которые прошли в финал, съезжаются в роскошную виллу Ла Энкантада для завершающего этапа состязания. Здесь девушек встречает шикарная вечеринка, на которой каждая из них чувствует себя королевой. Но их счастье длится недолго. Наутро одну из участниц по имени Елена обнаруживают убитой. Выясняется, что накануне она хотела рассказать прессе некую «правду» о тайнах конкурса, но кто-то успел ее остановить. Не успевают девушки осознать весь ужас произошедшего, как понимают, что теперь все они – пленницы на этой вилле.

Список серий 1-го сезона сериала «Мисс 89» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Елена Elena
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2022
Джоселин Jocelyn
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2022
Анджелес Angeles
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2022
Изабель Isabel
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2022
Луиза Luisa
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2022
Консепсьон Concepción
Сезон 1 Серия 6
27 марта 2022
Долорес Dolores
Сезон 1 Серия 7
3 апреля 2022
Финал La Final
Сезон 1 Серия 8
10 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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