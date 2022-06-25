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Постер к 1-му сезону сериала Все о докторе Тан
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Киноафиша Сериалы Все о докторе Тан Сезоны Сезон 1

Guan yu Tang yi sheng de yi qie 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 36
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Все о докторе Тан»

В 1-м сезоне сериала «Все о докторе Тан» кардиохирург Тан Цзяюй участвует в проекте по созданию искусственного сердца. Она работает в паре с анестезиологом Е Имином, и постепенно их отношения из профессиональных становятся личными. Идиллию нарушает возвращение экс-супруга Цзяюй, который хочет вновь завоевать ее расположение. Главные герои проводят первую операцию по пересадке искусственного сердца, однако она оказывается провальной. Женщина переживает двойное поражение – и в работе, и в личной жизни. Тан Цзяюй собирается сменить сферу деятельности и отправляется туда, где больше всего пациентов с пороком сердца.

Список серий 1-го сезона сериала «Все о докторе Тан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 июня 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 июня 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 июня 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 июня 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
27 июня 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 июня 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 июня 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
29 июня 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
29 июня 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
30 июня 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
30 июня 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
1 июля 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
1 июля 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
2 июля 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
2 июля 2022
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
3 июля 2022
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
3 июля 2022
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
4 июля 2022
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
4 июля 2022
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
5 июля 2022
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
5 июля 2022
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
6 июля 2022
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
6 июля 2022
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
7 июля 2022
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
7 июля 2022
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
8 июля 2022
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
8 июля 2022
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
9 июля 2022
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
9 июля 2022
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
10 июля 2022
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
10 июля 2022
График выхода всех сериалов
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