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Постер к 1-му сезону сериала Отель у овечек
Киноафиша Сериалы Отель у овечек Сезоны Сезон 1

Отель у овечек 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 32
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отель у овечек»

В 1-м сезоне сериала «Отель у овечек» события разворачиваются в уютном городке на теплом побережье. Здесь в старинном особняке проживает веселая семья овечек – мама, папа и их дети: малышка Белла и ее старший брат Беня. Однажды они решают открыть в своем доме отель для туристов. Вот только никто пока не знает об их семейном бизнесе, поэтому постояльцев у них не очень много. Но ребята стараются это исправить. Белла и Беня каждый день после школы знакомятся с новыми людьми и рассказывают им о своей чудесной гостинице. Правда, порой они попадают в нелепые и комичные ситуации, из которых можно выпутаться только совместными усилиями.

Список серий сериала Отель у овечек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Первые гости
Сезон 1 Серия 1
3 сентября 2022
Волк среди овец
Сезон 1 Серия 2
3 сентября 2022
Волшебные копытца
Сезон 1 Серия 3
3 сентября 2022
День и ночь верх ногами
Сезон 1 Серия 4
3 сентября 2022
Королевская вечеринка
Сезон 1 Серия 5
3 сентября 2022
Новый уровень
Сезон 1 Серия 6
3 сентября 2022
Золотая поварешка
Сезон 1 Серия 7
10 сентября 2022
Селфи со звездой
Сезон 1 Серия 8
10 сентября 2022
Мама в отпуске
Сезон 1 Серия 9
10 сентября 2022
Игры для всех
Сезон 1 Серия 10
10 сентября 2022
Сонный мишка
Сезон 1 Серия 11
17 сентября 2022
Птенцы близнецы
Сезон 1 Серия 12
17 сентября 2022
В поисках клада
Сезон 1 Серия 13
17 сентября 2022
Гранд Отель
Сезон 1 Серия 14
24 сентября 2022
Редкий снимок
Сезон 1 Серия 15
8 октября 2022
Репетиция
Сезон 1 Серия 16
8 октября 2022
Монетка желаний
Сезон 1 Серия 17
8 октября 2022
Спа процедуры
Сезон 1 Серия 18
15 октября 2022
Тайная жизнь Берти
Сезон 1 Серия 19
22 октября 2022
Лучший помощник
Сезон 1 Серия 20
22 октября 2022
Пришельцы
Сезон 1 Серия 21
22 октября 2022
Рекламный ролик
Сезон 1 Серия 22
29 октября 2022
А где чемодан?
Сезон 1 Серия 23
5 ноября 2022
Кто воет на луну?
Сезон 1 Серия 24
5 ноября 2022
Суперспособности
Сезон 1 Серия 25
12 ноября 2022
Мастер на все руки
Сезон 1 Серия 26
19 ноября 2022
Привидение
Сезон 1 Серия 27
26 ноября 2022
Спортивные хлопоты
Сезон 1 Серия 28
3 декабря 2022
Аквапарк
Сезон 1 Серия 29
10 декабря 2022
Младшая сестра
Сезон 1 Серия 30
17 декабря 2022
Футбольный матч
Сезон 1 Серия 31
1 января 2023
Робот Беня
Сезон 1 Серия 32
1 января 2023
График выхода всех сериалов
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