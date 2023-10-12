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Постер к 1-му сезону сериала ФК Родина
Киноафиша Сериалы ФК Родина Сезоны Сезон 1

FK Rodina 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «ФК Родина»

В 1-м сезоне сериала «ФК Родина» действие разворачивается в небольшом российском городке. Члены футбольной команды «Родина» лишаются финансирования, в связи с чем не могут принять участие в чемпионате. Затем становится известно, что городской мэр собирается продать команду. Тогда игроки заключают соглашение с криминальным авторитетом. Согласно условиям сделки, они отправляют контрабанду в Китай. Планы терпят крах, и футболисты оказываются должны авторитету. Главным героям приходится прятаться от китайской мафии, а капитан команды неожиданно оказывается владельцем футбольного клуба.

График выхода новых серий ФК Родина 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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