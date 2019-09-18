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Постер к 1-му сезону сериала Секретный бутик
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Киноафиша Сериалы Секретный бутик Сезоны Сезон 1

Sikeurit Butikeu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Секретный бутик»

В 1-м сезоне сериала «Секретный бутик» на пороге богатого дома появляется скромная девушка, которая хочет устроиться домработницей. Несмотря на то что хозяйке она не приходится по душе, ее супруг настаивает на том, чтобы дать бедняжке шанс. Прежде она работала в элитных банях для обеспеченных мужчин, и хозяин дома был одним из ее клиентов. Но он не помнит об этом… Зато помнит сама девушка. У нее есть тайные мотивы – жажда мести и стремление выбраться из нищеты. Ей придется на многое пойти, чтобы выжить в мире жестоких и властных мужчин, встать на ноги и заполучить свою минуту триумфа, власти и славы.

Список серий 1-го сезона сериала «Секретный бутик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 сентября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 сентября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 сентября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 октября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 октября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 октября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 октября 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 октября 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 октября 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
31 октября 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
13 ноября 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
14 ноября 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
20 ноября 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
27 ноября 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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