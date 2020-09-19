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Постер к 1-му сезону сериала Тайны медовой долины
Киноафиша Сериалы Тайны медовой долины Сезоны Сезон 1

Тайны медовой долины 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 31
Продолжительность сезона 3 часа 37 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайны медовой долины»

В 1-м сезоне сериала «Тайны медовой долины» события разворачиваются в волшебном городе, расположенном на морском побережье. Он населен причудливыми и милыми жителями – веселыми зверятами, у каждого из которых есть своя увлекательная история, свой уникальный характер, свое хобби и своя мечта. Но загадочные и необъяснимые события порой заставляют жителей ссориться между собой. То у ежихи Мари пропадает ее любимый половник, то белка Люси обнаруживает в своем гардеробе странную находку, а то медвежонок Фил замечает на поляне незваных гостей. К счастью, в городке есть свои детективы – сыщица сова Софи и ее помощник, бельчонок Чинк.

Список серий 1-го сезона сериала «Тайны медовой долины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Черно-белое преступление
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2020
Жертва искусства
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2020
Похитители велосипедов
Сезон 1 Серия 3
19 сентября 2020
Побег абрикоса
Сезон 1 Серия 4
19 сентября 2020
Ночь привидений
Сезон 1 Серия 5
19 сентября 2020
Очень важный гость
Сезон 1 Серия 6
19 сентября 2020
Следы преступления
Сезон 1 Серия 7
19 сентября 2020
Модная лихорадка
Сезон 1 Серия 8
19 сентября 2020
Дело в шляпе
Сезон 1 Серия 9
19 сентября 2020
Тяжелый случай
Сезон 1 Серия 10
19 сентября 2020
Крупицы истины
Сезон 1 Серия 11
19 сентября 2020
Тыквобол
Сезон 1 Серия 12
19 сентября 2020
Ёжи мой
Сезон 1 Серия 13
19 сентября 2020
Меткий выстрел
Сезон 1 Серия 14
19 сентября 2020
Чемоданное настроение
Сезон 1 Серия 15
19 сентября 2020
Мокрое дело
Сезон 1 Серия 16
19 сентября 2020
Пиратские приключения
Сезон 1 Серия 17
19 сентября 2020
Апокалипсис
Сезон 1 Серия 18
19 сентября 2020
Потрошитель печенек
Сезон 1 Серия 19
19 сентября 2020
Очень важное перо
Сезон 1 Серия 20
19 сентября 2020
Тайна пропавших часов
Сезон 1 Серия 21
19 сентября 2020
Черные дыры
Сезон 1 Серия 22
19 сентября 2020
След динозавра
Сезон 1 Серия 23
19 сентября 2020
Геройский поступок
Сезон 1 Серия 24
19 сентября 2020
Похищение ежат
Сезон 1 Серия 25
19 сентября 2020
Быстрее ветра
Сезон 1 Серия 26
19 сентября 2020
Чёрные полоски
Сезон 1 Серия 27
26 сентября 2020
Гроза манекенов
Сезон 1 Серия 28
3 октября 2020
Кристалл-невидимка
Сезон 1 Серия 29
10 октября 2020
Пророчество
Сезон 1 Серия 30
17 октября 2020
Ручная работа
Сезон 1 Серия 31
24 октября 2020
График выхода всех сериалов
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