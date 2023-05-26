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Постер к 1-му сезону сериала Дары моря
Киноафиша Сериалы Дары моря Сезоны Сезон 1

Rabo de Peixe 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дары моря»

В 1-м сезоне сериала «Дары моря» в центре событий оказываются четверо друзей, жизнь которых навсегда меняется с появлением на дне моря возле их родного острова тонны кокаина. Действие разворачивается на островах Эдуарду. Молодые люди внезапно выясняют, что рядом с берегом затонула лодка, на борту которой было огромное количество дорогостоящих наркотических веществ. Они усматривают в этом рискованную, но увлекающую возможность заработать крупную сумму денег и исполнить заветные мечты. Однако бизнес, связанный с продажей кокаина, опасен. Дилетанты могут столкнуться со множеством проблем...

Список серий сериала Дары моря График выхода всех сериалов
Сезон 1
Шторм Tempestade
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2023
Спрос и предложение Lei da Oferta e da Procura
Сезон 1 Серия 2
26 мая 2023
Дрожь земли Terra Treme
Сезон 1 Серия 3
26 мая 2023
Язык мой — враг мой Pela boca morre o Peixe
Сезон 1 Серия 4
26 мая 2023
С острова никто не убежит Ninguém foge de uma ilha
Сезон 1 Серия 5
26 мая 2023
Лебединая песня O Canto do Cisne
Сезон 1 Серия 6
26 мая 2023
Это не Америка Isto não é a América
Сезон 1 Серия 7
26 мая 2023
График выхода всех сериалов
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