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Постер к 1-му сезону сериала Беглые родственники
Киноафиша Сериалы Беглые родственники Сезоны Сезон 1

Беглые родственники 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Беглые родственники»

В 1-м сезоне сериала «Беглые родственники» простая девушка Юля влюбляется в парня Диму. После нескольких лет отношений они решают съехаться и пожениться, так как полностью доверяют друг другу. Только одно они держат в секрете друг от друга – свои семьи. Оказывается, родной отец Димы – известный на всю страну олигарх Борис Чуйкин, знаменитый своими безнаказанными финансовыми махинациями. Но юноша старается не распространяться об этом и живет независимо от богатого папочки. Вот только папочка при первых же проблемах прибегает за помощью именно к сыну. Его разыскивает полиция, и нужно где-то перекантоваться. Но тут выясняется, что родители Юли – дольщики, обманутые Чуйкиным.

Список серий 1-го сезона сериала «Беглые родственники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 мая 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 мая 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 мая 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 мая 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
18 мая 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
18 мая 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
19 мая 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
19 мая 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 мая 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
23 мая 2016
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
24 мая 2016
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
24 мая 2016
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
25 мая 2016
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
26 мая 2016
График выхода всех сериалов
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