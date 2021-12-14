Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mahkum season 1 watch online

Mahkum season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mahkum Seasons Season 1

Mahkum
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 24
Runtime 48 hours 0 minute
"Mahkum" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Невиновный подсудимый» прокурор Агыт Булут оказался на месте тех, кого много лет по долгу службы обвинял в совершении правонарушений и обрекал на уголовное наказание. Он попал на скамью подсудимых и рискует получить смертельный приговор. Это случилось после того, как Агыт раскрыл преступление, связанное с убийством владельца крупной корпорации. С этим человеком расправился его собственный брат-близнец, который после этого занял его кресло и встал во главе компании. Герой стал жертвой заговора и оказался в тупике. Ему предстоит преодолеть немало испытаний...

Series rating

7.3
Rate 15 votes
"Mahkum" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
14 December 2021
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
16 December 2021
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
23 December 2021
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
30 December 2021
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
13 January 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
20 January 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
27 January 2022
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
3 February 2022
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
10 February 2022
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
17 February 2022
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
24 February 2022
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
3 March 2022
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
10 March 2022
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
17 March 2022
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
24 March 2022
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
7 April 2022
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
14 April 2022
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
21 April 2022
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
28 April 2022
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
5 May 2022
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
12 May 2022
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
19 May 2022
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
26 May 2022
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
2 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more