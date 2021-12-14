В 1-м сезоне сериала «Невиновный подсудимый» прокурор Агыт Булут оказался на месте тех, кого много лет по долгу службы обвинял в совершении правонарушений и обрекал на уголовное наказание. Он попал на скамью подсудимых и рискует получить смертельный приговор. Это случилось после того, как Агыт раскрыл преступление, связанное с убийством владельца крупной корпорации. С этим человеком расправился его собственный брат-близнец, который после этого занял его кресло и встал во главе компании. Герой стал жертвой заговора и оказался в тупике. Ему предстоит преодолеть немало испытаний...