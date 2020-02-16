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Постер к 1-му сезону сериала Затишье перед бурей
Киноафиша Сериалы Затишье перед бурей Сезоны Сезон 1

Slow Burn 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Затишье перед бурей»

В 1-м сезоне сериала «Затишье перед бурей» действие происходит вокруг Уотергейтского скандала, который спровоцировал широкий общественный резонанс в американском обществе в начале 70-х. Именно в связи с этим происшествием политический лидер Ричард Никсон покинул кресло президента. Многие исследователи сочли Уотергейтский скандал самым масштабным кризисом мирного времени в Штатах. А прекращение выполнения президентских обязанностей Никсоном раньше окончания срока стало выдающимся случаем в истории великой державы. Авторы проекта представили свой взгляд на события, которые происходили в то время в Америке.

Список серий 1-го сезона сериала «Затишье перед бурей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Марта Martha
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2020
Потеря земли Losing Ground
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2020
Подозрительные мысли Suspicious Minds
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2020
Слушания The Hearings
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2020
Дымящийся пистолет Smoking Gun
Сезон 1 Серия 5
15 марта 2020
Резня Massacre
Сезон 1 Серия 6
22 марта 2020
График выхода всех сериалов
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