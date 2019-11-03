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Постер к 1-му сезону сериала Рыцарь нашего времени
Киноафиша Сериалы Рыцарь нашего времени Сезоны Сезон 1

Рыцарь нашего времени 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рыцарь нашего времени»

В 1-м сезоне сериала «Рыцарь нашего времени» известный и успешный бизнесмен Дмитрий Силотский страдает от редкого психического расстройства «жамэвю». Он не узнает давно знакомые ему места и людей и не верит, что его жизнь – действительно его. Все усугубляется, когда бесследно исчезает его друг и помощник Владимир Качков. Вот только теперь Силотский, также известный среди приятелей как Ланселот, даже не уверен, существовал ли этот человек на самом деле или тоже был плодом его воображения. Разгадать эту психологически-детективную загадку он поручает частным детективам Макару Илюшину и Сергею Бабкину.

Список серий 1-го сезона сериала «Рыцарь нашего времени» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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