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Постер к 1-му сезону сериала Останьтесь навсегда
Киноафиша Сериалы Останьтесь навсегда Сезоны Сезон 1

Останьтесь навсегда 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Останьтесь навсегда»

В 1-м сезоне сериала «Останьтесь навсегда» жизнь успешного адвоката Леры, которая всегда была уверена, что является хозяйкой своей судьбы, меняется после одной роковой встречи. Она встречает мужчину, который провел несколько лет за решеткой по сфабрикованному обвинению, после чего похитил свою 6-летнюю дочку из детского дома и стал скрываться. Мать ребенка сбежала, оставив малышку на посторонних людей, и отправилась в другую страну в поисках нового состоятельного супруга. Совершив похищение, Михаил вновь оказался в розыске. Когда Лера выясняет, что ее возлюбленный — «похититель ребенка», она встает перед мучительным выбором...

Список серий 1-го сезона сериала «Останьтесь навсегда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 мая 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 мая 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 мая 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 мая 2015
График выхода всех сериалов
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