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Постер к 1-му сезону сериала Дочь за отца
Киноафиша Сериалы Дочь за отца Сезоны Сезон 1

Дочь за отца 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Дочь за отца»

В 1-м сезоне сериала «Дочь за отца» до последнего времени жизнь Веры Егоровой была спокойной и беспечной. Ее отец являлся руководителем успешной строительной компании. Вера души в нем не чаяла и всегда считала, что отец – пример для подражания. Но спокойствию наступает конец, когда Егоров неожиданно становится обвиняемым сразу в нескольких серьезных преступлениях – финансовых аферах, а также убийстве. Следствие провели быстро, и суд приговорил отца Веры к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Главная героиня не собирается оставлять это просто так. Она устраивается в контору, где работал отец, чтобы узнать, кто его подставил.

Список серий 1-го сезона сериала «Дочь за отца» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 июля 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 июля 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2015
График выхода всех сериалов
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