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Постер к 1-му сезону сериала Шпион/Мастер
Киноафиша Сериалы Шпион/Мастер Сезоны Сезон 1

Spy/Master
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шпион/Мастер»

В 1-м сезоне сериала «Шпион/Мастер» события разворачиваются в период холодной войны. В центре действия оказывается Виктор Годяну, ближайший советник румынского лидера Николае Чаушеску. Никому не известно, что Годяну состоит на службе КГБ. Ему предстоит покинуть пределы Румынии, пока Чаушеску и его спецслужбы не выяснили этого. Имея лишь один шанс уцелеть, Виктор отправляется в Германию с дипломатическим визитом. С помощью тайного агента Штази, а также подающего надежды шпиона из ЦРУ Годяну удается ускользнуть от представителей КГБ и шпионов из своей страны. При этом герой понимает, что его дезертирство подвергает семью опасности.

Список серий 1-го сезона сериала «Шпион/Мастер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2023
График выхода всех сериалов
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