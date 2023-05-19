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Постер к 1-му сезону сериала Призраки Бейрута
Киноафиша Сериалы Призраки Бейрута Сезоны Сезон 1

Ghosts of Beirut
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Призраки Бейрута»

В 1-м сезоне сериала «Призраки Бейрута» в центре событий оказывается разыскиваемый во всем мире неуловимый преступник по имени Имада Мугние. Он создал террористическую организацию, которая вышла на принципиально новый уровень. Имада удачно ускользал от своих противников на протяжении более двух десятков лет. Мугние превратил анонимных террористов-смертников в публичных мучеников. Поскольку Имада развязал вражду с сотрудниками ЦРУ и Моссада, они внезапно объединили свои усилия в международной погоне, чтобы наконец найти и ликвидировать того, кто прославился под именем Призрак.

Список серий 1-го сезона сериала «Призраки Бейрута» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Появление Emergence
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2023
Охота Hunted
Сезон 1 Серия 2
26 мая 2023
Дамаск Damascus
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2023
Находка The Finding
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
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