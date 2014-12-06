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Постер к 1-му сезону сериала Братские узы
Киноафиша Сериалы Братские узы Сезоны Сезон 1

Братские узы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Братские узы»

В 1-м сезоне сериала «Братские узы» в центре событий оказывается простая девушка из Саратова, которая твердо шла к своей цели и добилась успеха. Главная героиня всегда хотела работать врачом. Ей удалось поступить в столичный медицинский университет и устроиться на работу в отделение кардиологии одной из больниц Москвы. Казалось бы, о чем еще мечтать? Кроме того, у Ксюши есть любящий парень Саша. Жизнь девушки рушится, когда она отправляется в родной город на похороны отца. Подруга Яна и руководительница Калинина рассказывают всем о том, что Ксюша состоит в интимной связи с главным врачом Слепенковым. Саша начинает верить в эту ложь...

Список серий 1-го сезона сериала «Братские узы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 декабря 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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