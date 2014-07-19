Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хоккейные папы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Надежда
Киноафиша Сериалы Надежда Сезоны Сезон 1

Надежда 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Надежда»

В 1-м сезоне сериала «Надежда» Алексей отправляется служить по контракту. Он хочет заработать много денег и вырваться из бедной жизни в провинциальном городе. Мольбы и просьбы его невесты – скромной девушки по имени Надежда – не останавливают упрямца, он все равно отправляется в горячие точки. Надя преданно ждет своего жениха, но ощущение тревоги только усиливается. И не напрасно. Спустя некоторое время выясняется, что Леша пропал без вести. Девушка отказывается верить в худшее и героически отправляется на поиски своего возлюбленного. Сердце подсказывает ей, что парень жив. Впереди Надю ждет немало испытаний.

Список серий 1-го сезона сериала «Надежда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 июля 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 июля 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 июля 2014
График выхода всех сериалов
Related video
До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски
Простушке Кате из «Афони» уже 68 лет: годы не пощадили актрису (фото)
Три женских имени, у которых на роду написано быть истеричками: «выносят мозги» мужьям и детям
Астрологи верят, что эти знаки зодиака становятся маньяками чаще всего: топ-3 опасных
Из «сквашенного» белка: правда ли, что самый известный советский торт придумали по ошибке
Как предохранялись от нежелательной беременности на Руси: от этих методов вам будет не по себе
«Вообще не люблю»: маленькая Женя Ковалева даже слышать не хочет о «Сватах»
Цискаридзе — единственный, кто унизил известную актрису: даже бездомные ее жалели
Жалеет до сих пор: Киркоров откровенно сообщил о своей главной ошибке
Все из-за Фрейндлих: Рязанов угрожал, что не будет снимать «Служебный роман»
Гости на Новый год будут требовать добавки: это праздничное блюдо обожали русские цари
Кончаловский выжал все соки: у измученной Высоцкой случился срыв
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше