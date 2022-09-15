Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Медведева VS Медведева" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Предатель
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Предатель Сезоны Сезон 1

Traitor 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Предатель»

В 1-м сезоне сериала «Предатель» из Тель-Авива в Индию отправляется огромный пассажирский авиалайнер. Самолет каждый день выполняет рейс по этому маршруту, поэтому причин волноваться ни у пассажиров, ни у сотрудников авиакомпании нет. Но неожиданно что-то идет не так: самолет исчезает с радаров, как будто кто-то выключил все радиосистемы. Это может быть террористический захват, но никаких требований почему-то не поступает. Обломков самолета на пути следования также не найдено, а значит, он продолжает кружить где-то в небе вместе с 225 пассажирами. Чтобы вычислить личность угонщика, агентам приходится собрать досье на каждого из этих людей.

Список серий 1-го сезона сериала «Предатель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
3 ноября 2022
График выхода всех сериалов
Related video
Цискаридзе — единственный, кто унизил известную актрису: даже бездомные ее жалели
Три женских имени, у которых на роду написано быть истеричками: «выносят мозги» мужьям и детям
Как предохранялись от нежелательной беременности на Руси: от этих методов вам будет не по себе
«Вообще не люблю»: маленькая Женя Ковалева даже слышать не хочет о «Сватах»
Из «сквашенного» белка: правда ли, что самый известный советский торт придумали по ошибке
Простушке Кате из «Афони» уже 68 лет: годы не пощадили актрису (фото)
Все из-за Фрейндлих: Рязанов угрожал, что не будет снимать «Служебный роман»
Астрологи верят, что эти знаки зодиака становятся маньяками чаще всего: топ-3 опасных
Жалеет до сих пор: Киркоров откровенно сообщил о своей главной ошибке
Кончаловский выжал все соки: у измученной Высоцкой случился срыв
До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски
Гости на Новый год будут требовать добавки: это праздничное блюдо обожали русские цари
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше