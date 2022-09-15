В 1-м сезоне сериала «Предатель» из Тель-Авива в Индию отправляется огромный пассажирский авиалайнер. Самолет каждый день выполняет рейс по этому маршруту, поэтому причин волноваться ни у пассажиров, ни у сотрудников авиакомпании нет. Но неожиданно что-то идет не так: самолет исчезает с радаров, как будто кто-то выключил все радиосистемы. Это может быть террористический захват, но никаких требований почему-то не поступает. Обломков самолета на пути следования также не найдено, а значит, он продолжает кружить где-то в небе вместе с 225 пассажирами. Чтобы вычислить личность угонщика, агентам приходится собрать досье на каждого из этих людей.