Traitor season 1 watch online

Traitor season 1 poster
Traitor 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Traitor" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Предатель» из Тель-Авива в Индию отправляется огромный пассажирский авиалайнер. Самолет каждый день выполняет рейс по этому маршруту, поэтому причин волноваться ни у пассажиров, ни у сотрудников авиакомпании нет. Но неожиданно что-то идет не так: самолет исчезает с радаров, как будто кто-то выключил все радиосистемы. Это может быть террористический захват, но никаких требований почему-то не поступает. Обломков самолета на пути следования также не найдено, а значит, он продолжает кружить где-то в небе вместе с 225 пассажирами. Чтобы вычислить личность угонщика, агентам приходится собрать досье на каждого из этих людей.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
"Traitor" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
13 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
20 October 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
27 October 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
3 November 2022
TV series release schedule
