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Постер к 1-му сезону телешоу Истории большой страны
Киноафиша Сериалы Истории большой страны Сезоны Сезон 1

Истории большой страны 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Истории большой страны»

В 1-м сезоне сериала «Истории большой страны» в разных городах нашего необъятного государства каждый день случаются смешные и нелепые ситуации. Комики из Comedy Club Production собирают и разыгрывают для зрителей самые узнаваемые, близкие и понятные каждому сценки из повседневной жизни России. Пока гаишники поджидают в кустах пьяного водителя, супружеская пара отправляется в супермаркет за консервами, а начальник небольшой компании решает подобрать новых подчиненных по их габаритам. Пенсионерка развлекается, вызывая на дом все экстренные службы по очереди, а девушка боится признаться возлюбленному, что разбила его машину.

Список серий телешоу Истории большой страны График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2023
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
26 мая 2023
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2023
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2023
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
16 июня 2023
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2023
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
30 июня 2023
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
7 июля 2023
График выхода всех сериалов
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