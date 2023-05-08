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Постер к 1-му сезону сериала Фамильное гнездо
Киноафиша Сериалы Фамильное гнездо Сезоны Сезон 1

Фамильное гнездо 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фамильное гнездо»

В 1-м сезоне сериала «Фамильное гнездо» в центре сюжета оказывается чета Журавлевых – пожилые родители и две взрослые дочери, Наталья и Катерина. Девочки выросли в семейном доме в поселке Озерное, но сейчас Наташа живет в городе и работает в крупной строительной фирме. Однажды она привозит к родителям познакомиться своего жениха Юрия, но эта поездка оказывается роковой. Девушка узнает, что скоро фамильное гнездо снесут вместе со всем поселком, чтобы проложить на этом месте новую автомагистраль. Причем ее компания и Юра имеют к этому проекту прямое отношение, а единственным союзником Наташи становится ее главный бизнес-конкурент.

Список серий 1-го сезона сериала «Фамильное гнездо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 мая 2023
График выхода всех сериалов
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