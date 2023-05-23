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Постер к 1-му сезону телешоу Стать шефом
Киноафиша Сериалы Стать шефом Сезоны Сезон 1

Стать шефом 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Стать шефом»

В 1-м сезоне шоу «Стать шефом» по результатам кастингов в проекте остаются 20 самых перспективных молодых поваров. Им предстоят несколько недель тяжелых испытаний, соперничества и кулинарных мастер-классов от лучших шефов России и мира. По итогам каждой недели слабейший конкурсант будет «вылетать» из проекта, пока не останется один лучший. Жюри проекта возглавит бренд-шеф легендарного ресторана «Метрополь», создатель мишленовского ресторана SAVVA и обладатель множества кулинарных премий Андрей Шмаков. Компанию ему составят телеведущий Александр Белькович и фудблогер Алиса Полунина, а также приглашенные российские звезды.

Список серий телешоу Стать шефом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
23 мая 2023
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
TBA
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
TBA
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
TBA
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
TBA
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
TBA
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
TBA
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
TBA
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
TBA
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
График выхода всех сериалов
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