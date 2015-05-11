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Постер к 1-му сезону сериала Бариста
Киноафиша Сериалы Бариста Сезоны Сезон 1

Бариста 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Бариста»

В 1-м сезоне сериала «Бариста» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Валерия, которая умеет готовить потрясающий кофе с узорами на поверхности по уникальному рецепту. Несмотря на то что она работает в простеньком кафе, клиенты толпами приходят туда, чтобы насладиться этим великолепным напитком, который умеет делать только Лера. Однажды в кафе приходит загадочный посетитель. Лере почему-то кажется, что она уже видела его лицо. Настоящим шоком становится смерть этого человека спустя некоторое время. У него прихватило сердце буквально в двух шагах от заведения, где работает Лера...

Список серий 1-го сезона сериала «Бариста» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 мая 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 мая 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2015
График выхода всех сериалов
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