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Постер к 1-му сезону сериала Ненавижу
Киноафиша Сериалы Ненавижу Сезоны Сезон 1

Ненавижу 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ненавижу»

В 1-м сезоне сериала «Ненавижу» жизнь Ани меняется в одночасье. Еще вчера она планировала отдых в Азии с мужем и сыном, а сегодня хоронит обоих и не знает, как жить дальше. Прямо на глазах несчастной женщины произошла автокатастрофа, в результате которой ее семья погибла. Ответственной за содеянное оказалась сумасшедшая пьяная девица Альбина. Поскольку ее муж имеет большие связи и влияние в городе, сотрудники правоохранительных органов закрывают дело. Перед Аней встает мучительный выбор: пытаться строить свою жизнь с чистого листа, смирившись с произошедшим, или воплотить в жизнь коварный план мести, который может стоить ей свободы.

Список серий 1-го сезона сериала «Ненавижу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 апреля 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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