В 1-м сезоне сериала «Пианистка-2» у музыканта Марии Беляевой есть уникальная способность угадывать ложь, произнесенную любым человеком, по одному лишь тембру голоса и интонациям. Когда-то она стала участницей весьма драматической истории. Жениха Маши убили, предварительно обвинив в гибели любовницы. Однако с тех пор утекло много воды. Мария встретила новую любовь, и ей стало казаться, что жизнь наладилась и вошла в спокойное русло. Но не тут-то было. Судьба подготовила для Маши новые испытания. Ей предстоит помочь своему молодому человеку, и вновь умение вычислять ложь очень пригодится девушке.