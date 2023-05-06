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Постер к 1-му сезону сериала Пианистка 2
Киноафиша Сериалы Пианистка 2 Сезоны Сезон 1

Пианистка 2 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пианистка 2»

В 1-м сезоне сериала «Пианистка-2» у музыканта Марии Беляевой есть уникальная способность угадывать ложь, произнесенную любым человеком, по одному лишь тембру голоса и интонациям. Когда-то она стала участницей весьма драматической истории. Жениха Маши убили, предварительно обвинив в гибели любовницы. Однако с тех пор утекло много воды. Мария встретила новую любовь, и ей стало казаться, что жизнь наладилась и вошла в спокойное русло. Но не тут-то было. Судьба подготовила для Маши новые испытания. Ей предстоит помочь своему молодому человеку, и вновь умение вычислять ложь очень пригодится девушке.

Список серий 1-го сезона сериала «Пианистка 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 мая 2023
График выхода всех сериалов
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