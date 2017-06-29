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Постер сериала Светлячок
Постер сериала Светлячок
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Киноафиша Сериалы Светлячок

Светлячок (2017 - 2017)

Ateşböceği 16+
Год выпуска 2017
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 36 часов 50 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодой мужчина по имени Барыш – успешный юрист, который много лет работает адвокатом по бракоразводным процессам и всячески старается избегать романтических переживаний. Он не сомневается в том, что в этой жизни никто и ничто не способны поразить его в самое сердце. Аслы – веселая и остроумная девушка, которую за ее нрав окрестили Светлячок. Ей приходится подрабатывать в такси, чтобы помогать близким. После знакомства друг с другом жизнь обоих героев стремительно меняется...

В ролях
В ролях
Седа Гювен
Чагры Чытанак
Чагры Чытанак
Нилай Дениз
Дерия Алабора
Узай Гекхан Ирмак
Шехсувар Акташ
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Светлячок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 17 эпизодов
 
Кадры из сериала
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