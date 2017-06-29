В центре событий оказывается молодой мужчина по имени Барыш – успешный юрист, который много лет работает адвокатом по бракоразводным процессам и всячески старается избегать романтических переживаний. Он не сомневается в том, что в этой жизни никто и ничто не способны поразить его в самое сердце. Аслы – веселая и остроумная девушка, которую за ее нрав окрестили Светлячок. Ей приходится подрабатывать в такси, чтобы помогать близким. После знакомства друг с другом жизнь обоих героев стремительно меняется...