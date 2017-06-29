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Постер к 1-му сезону сериала Светлячок
Киноафиша Сериалы Светлячок Сезоны Сезон 1

Ateşböceği 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 17
Продолжительность сезона 36 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Светлячок »

В 1-м сезоне сериала «Светлячок» жизнь успешного одинокого адвоката по имени Барыш Бука была спокойной и устойчивой. Он сомневался, что кто-то в силах изменить его убеждения. Однако жизнь главного героя меняется, когда он с головой уходит в самое сложное судебное дело в его практике. А беда, как известно, не приходит одна. Вскоре на его пути появляется очаровательная таксистка, Аслы Эйильмез. После знакомства с ней Барыш распахивает двери для неожиданных приключений. Аслы, которая сверкает, будто светлячок, завладевает сердцем хладнокровного мужчины. Теперь в этой истории главная роль отводится любви.

Список серий 1-го сезона сериала «Светлячок » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 июня 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 июля 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 июля 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 июля 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 июля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 августа 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 августа 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 августа 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 августа 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 сентября 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 сентября 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
24 сентября 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 октября 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
8 октября 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
15 октября 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
22 октября 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
25 октября 2017
График выхода всех сериалов
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