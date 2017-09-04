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Постер к 1-му сезону сериала Жена полицейского
Киноафиша Сериалы Жена полицейского Сезоны Сезон 1

Жена полицейского 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жена полицейского»

В 1-м сезоне сериала «Жена полицейского» в центре сюжета оказывается домохозяйка по имени Валерия Валецкая. Она счастлива в браке, воспитывает детей и заботится о своем любимом супруге Викторе, который служит майором полиции. Однако тихое и спокойное течение их жизни заканчивается, когда Валерии становится известно, что ее муж – совсем не тот человек, за которого много лет успешно себя выдавал. Он давно ведет двойную игру и нарушает закон. Валецким предстоит вместе принять непростое решение: смогут ли они сохранить свою семью, преодолеть тяжелый кризис и начать все с чистого листа или же пойдут друг на друга войной?

Список серий 1-го сезона сериала «Жена полицейского» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
5 сентября 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
5 сентября 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
6 сентября 2017
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
6 сентября 2017
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
7 сентября 2017
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
7 сентября 2017
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
11 сентября 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
11 сентября 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
12 сентября 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
13 сентября 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
13 сентября 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
14 сентября 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
14 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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