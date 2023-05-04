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Постер к 1-му сезону сериала Загадка Евклида
Киноафиша Сериалы Загадка Евклида Сезоны Сезон 1

Загадка Евклида 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Загадка Евклида»

В 1-м сезоне сериала «Загадка Евклида» в городе очередной переполох: известный юрист Геннадий Синицын похищен прямо из своего дома, а его супруга Наталья убита. Вскоре брат жертвы получает пугающее послание от преступника – странную таблицу с последовательностью совершенных чисел. Разобраться в этой «подсказке» может только профессиональный математик, поэтому следователь Карташова привлекает к расследованию свою давнюю подругу и помощницу Ольгу Барковскую, которая раскрыла уже немало дел с помощью математического дара. Оле действительно удается прочесть послание, но намеки похитителя начинают пугать даже ее.

Список серий 1-го сезона сериала «Загадка Евклида» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2023
График выхода всех сериалов
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