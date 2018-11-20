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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Финальный стол

Финальный стол (2018 - 2018)

The Final Table 12+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 9 часов 10 минут
О чем телешоу

«Финальный стол» – это телевизионное шоу, которое является американской версией популярного реалити-шоу MasterChef. В нем участвуют люди, которые считают себя талантливыми поварами и готовы сразиться за звание самого лучшего. Шоу разбивается на несколько этапов, каждый из которых становится все сложнее и ответственнее. В итоге остается лишь несколько человек, которые попадают на «Финальный стол».

 

В самом начале участники проходят отбор, на котором выступают со своими блюдами перед жюри. Затем начинаются задания, в рамках которых повара должны приготовить блюда разной сложности по заданным рецептам. Времени на выполнение заданий очень мало, а конкуренция между участниками очень большая. Но самый интересный момент наступает, когда остается совсем немного участников и они выходят на «Финальный стол», где им предстоит готовить блюда, используя только продукты из корзины, которую выбирает жюри.

В ролях
В ролях
Эндрю Нолтон
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Финальный стол - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
Кадры из телешоу
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