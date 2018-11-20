«Финальный стол» – это телевизионное шоу, которое является американской версией популярного реалити-шоу MasterChef. В нем участвуют люди, которые считают себя талантливыми поварами и готовы сразиться за звание самого лучшего. Шоу разбивается на несколько этапов, каждый из которых становится все сложнее и ответственнее. В итоге остается лишь несколько человек, которые попадают на «Финальный стол».

В самом начале участники проходят отбор, на котором выступают со своими блюдами перед жюри. Затем начинаются задания, в рамках которых повара должны приготовить блюда разной сложности по заданным рецептам. Времени на выполнение заданий очень мало, а конкуренция между участниками очень большая. Но самый интересный момент наступает, когда остается совсем немного участников и они выходят на «Финальный стол», где им предстоит готовить блюда, используя только продукты из корзины, которую выбирает жюри.